Ainda sem título pelo Flamengo, David Luiz viu três oportunidades virarem vices - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/11/2022 09:30 | Atualizado 17/11/2022 09:32

Rio - Um dos líderes do elenco do Flamengo, David Luiz teve uma carreira consolidada no futebol europeu, com direito a título da Liga dos Campeões e outras grandes conquistas. Porém, em 2021, ele aceitou o desafio de atuar pelo clube carioca. Em seu segunda temporada, o zagueiro experimentou a sensação de viver a glória atuando pelo Rubro-Negro. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o veterano descreve sua sensação de defender o atual tricampeão da Libertadores.

"O Flamengo é o ápice das emoções! É você viver à flor da pele. Sempre "o que vai acontecer?". Mas também é a realização da maioria dos brasileiros. Mesmo quem não é flamenguista está envolvido. Ou é torcedor ou queria saber como que é... É uma das melhores páginas da minha vida, uma das melhores coisas que o futebol tem para viver. Imaginava? Não sei. Talvez não imaginasse que fosse tão especial e mexesse tanto comigo como já mexe hoje. Dá prazer em dizer que é um clube que está dentro do meu coração!", afirmou.

Na opinião de David Luiz, o jogador de futebol é dependente da grandeza dos clubes. E os clubes só conquistam sua grandeza por conta da força dos seus torcedores.

"Só somos grandes porque o Flamengo é grande. Representar o Flamengo te faz grande, mas o Flamengo só é grande porque tem grandes torcedores. Eu analiso dessa forma. Então, a paciência pode um dia não existir, mas a consciência você deve ter. Eu sempre tento ser o melhor possível. Posso errar, porque é normal, mas é prazeroso para mim, porque me coloco no lugar das pessoas que deixaram de trabalhar para levar o filho, a pessoa que brigou com o patrão que não entende o que é a paixão pelo Flamengo, o estagiário que abre mão do trabalho para ir lá. Eu tenho essas loucuras, mas penso nisso", disse.