Gerson se reuniu com Marcos Braz para acertar o retorno ao FlamengoEdson Aipim/AgNews

Publicado 16/11/2022 11:19

Rio - O meia Gerson, de 25 anos, está próximo de retornar ao Flamengo. Atualmente no Olympique de Marselha, da França, o jogador foi flagrado em reunião com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, na terça-feira (15), em restaurante de luxo no Rio de Janeiro.

Além de Marcos Braz, o diretor executivo de futebol Bruno Spindel também estava presente na reunião. Existe um interesse mútuo entre as partes. Entre Gerson e Flamengo, a negociação está encaminhada. Entretanto, falta a liberação do clube francês para finalizar o negócio.

O Flamengo deseja pagar menos do que os 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação atual) investidos no ano passado pelo Olympique de Marselha. O Rubro-Negro, que já possui 20% dos direitos de Gerson, acena para a compra de outros 60%, deixando 20% com os franceses.

Porém, a oferta do Flamengo ainda não foi considerada satisfatória pelo clube francês. Em entrevista coletiva na última terça, o presidente Pablo Longoria admitiu que o jogador deseja sair e que existe uma negociação com o Rubro-Negro, mas ainda sem acordo.

Revelado no rival Fluminense, Gerson foi contratado pelo Flamengo em 2019 e fez parte do time que conquistou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. O meia ainda foi campeão do Carioca e Supercopa do Brasil em 2020 e 2021, além da Recopa e Brasileirão de 2020. Ao todo, foram 109 jogos e sete gols.