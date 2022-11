Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 15/11/2022 18:31

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, freou as expectativas quanto ao retorno de Gerson, que atualmente está no Olympique de Marselha-FRA. Em entrevista à ESPN nesta terça-feira, o mandatário revelou que, nas primeiras conversas entre os clubes, existiu uma "distância muito grande" daquilo que o Rubro-Negro quer pagar com o que os franceses pedem. Dessa forma, Landim afirmou que o retorno do volante é "se não impossível, muito difícil".

"Nós já tivemos uma conversa com o Gerson. O problema do Gerson é que ele tem um contrato com o Olympique de Marselha, não é apenas a relação que tem com o Flamengo que vai decidir se ele virá para cá ou não. É importante que chegue o Flamengo a um denominador comum com o Olympique. A preocupação que nós temos é porque, nessas primeiras conversas que tivemos, existe uma distância muito grande daquilo que a gente entende que seria o limite que a gente estaria disposto a chegar e aquilo que o Olympique está exigindo", disse Landim.



"Vamos continuar conversando com eles, é óbvio que nos interessa, é um excelente jogador, já o conhecemos, é rubro-negro, tem vontade de ficar no Flamengo. Não tenho dúvida nenhuma que pelo lado do jogador as coisas caminhariam de forma muito rápida para um consenso, mas o problema é que tem um terceiro nessa história, que é o Olympique, e que até o momento, pelo menos, está tornando essa volta dele ao Flamengo se não impossível, eu diria muito, muito difícil", completou.

Vale lembrar que a declaração vai ao encontro do que disse o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel. Na semana passada, ele havia classificado a negociação como "extremamente difícil".

"Gerson é um desejo do Flamengo, do atleta. Tem conversa com o Olympique, mas é uma negociação extremamente difícil. É uma transferência de um valor elevadíssimo, e o Gerson é um atleta de uma realidade importante no mercado europeu. É uma negociação muito difícil mesmo", afirmou Spindel.