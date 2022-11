Gabigol - Paula Reis / Flamengo

Publicado 14/11/2022 11:30

Rio - Bem à vontade no trio elétrico para comemorar os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, o atacante Gabigol provocou os rivais do Flamengo no Centro do Rio, no último domingo. O artilheiro fez menção a temporada de 2022 e afirmou que os principais adversários do clube não estão no estado.

"Enquanto uns comemoram a subida da Série B, outros comemoram o tri da Libertadores. Eu queria agora falar com vocês: o rival do Flamengo é quem? Não tem. O rival do Flamengo agora é o Real Madrid. Não tem Vasco, Botafogo, Fluminense… O Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro", disparou.

Nos últimos anos, o Flamengo vem acumulando títulos de expressão, enquanto a última conquista de nível nacional de um rival aconteceu 2012, quando o Fluminense foi campeão do Brasileiro.