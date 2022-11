Torcedores do Flamengo fazem festa no Centro - Cleber Mendes / Agência O Dia

Torcedores do Flamengo fazem festa no CentroCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/11/2022 12:34

Rio - Gabigol foi um verdadeiro maestro durante a festa da torcida do Flamengo na Avenida Presidente Antonio Carlos, no Centro do Rio. Em determinado momento do festejo, o atacante pegou o microfone e animou a Nação, que passou a gritar “Ão ão ão, Gabigol é Seleção”.



Na sequência, ele logo respondeu: “Eu já tô na seleção”, o que inflamou ainda mais a torcida. Gabi também puxou gritos de apoio para atletas do elenco, como Diego, Diego Alves, Santos, Ayrton Lucas e João Gomes.

Gabigol, de 26 anos, foi o autor do gol que deu o tricampeonato da Libertadores ao Flamengo em final contra o Athletico-PR. O atacante ficou de fora da lista de Tite para a Copa do Mundo. Everton Ribeiro e Pedro serão os representantes do clube carioca na competição no Catar.



Na comemoração sobraram homenagens. Gabigol felicitou os companheiros de clube, em especial, o meia Diego Ribas. Novo dono da camisa dez, ele festejou a novidade ao som do microfone



"É um prazer usar a camisa dez do Zico e do Diego. Eu terei muita honra em usar essa camisa. Isso aqui é o Flamengo, o Flamengo é favela. Vamos comemorar", sentenciou o jogador.



Na festa, um drone entregou a camisa com o novo número ao jogador em ação simbólica de um dos patrocinadores do clube. Posteriormente, o trio elétrico também serviu de palanque para um pedido do artilheiro. O desfecho positivo para repatriar o volante Gérson. O atleta, que estava no futebol francês, já está no Rio e as negociações para o seu retorno junto ao Olympique estão sendo mantidas pela diretoria carioca.