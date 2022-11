Parte final da festa teve confusão - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 13/11/2022 13:43 | Atualizado 13/11/2022 13:50

Rio - A festa do Flamengo por conta dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil acabou sendo marcada por um tumulto em sua parte final. Uma briga entre alguns torcedores acabou fazendo com que a celebração fosse atrapalhada. Presente no local, a Polícia teve que utilizar bombas de efeito moral e gás de pimenta para dispersar os torcedores. Alguns reagiram e arremessaram garrafas e latinhas de cervejas para cima dos policiais.

A Avenida Presidente Antônio Carlos recebeu um verdadeiro carnaval fora de época com a festa da torcida do Flamengo. Neste domingo, milhares de rubro-negros vieram até o local - conhecido por receber os megablocos - para comemorar a conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, vencidos pelo clube carioca no mês passado.

O festejo contou, claro, com a participação dos jogadores, que desfilaram em um trio elétrico. Eles exibiram as taças e levaram os torcedores ao delírio no Centro do Rio. A multidão embalou cantos das arquibancadas, além de soltar gritos para a permanência do lateral-direito Rodinei. O jogador, que chegou a fazer parte da pré-lista de Tite para a Copa do Mundo, recebeu o carinho dos rubro-negros.

Novo camisa dez do Flamengo com a aposentadoria de Diego Ribas, Gabigol foi o centro das atenções na programação da festa armada para a torcida rubro-negra festejar a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil neste domingo, nas ruas do Rio. Em resposta às manifestações de solidariedade dos torcedores por não ter sido convocado para a Copa do Mundo do Catar, o atacante aproveitou o evento para alfinetar Tite. "Eu já jogo em uma seleção."

A comemoração teve as ausências de Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta e Varela, convocados ao Mundial do Catar. Os brasileiros seguiram para Turim, na Itália, junto da Seleção. Enquanto os uruguaios, foram para Montevidéu. Eles estarão em preparação para o torneio que terá início no dia 20 de novembro.