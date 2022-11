Filipe Luís - Gilvan de Souza / Flamengo

14/11/2022

Rio - Um dos principais líderes do elenco do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís, de 37 anos, teve seu contrato renovado por mais uma temporada. Em seu site oficial, o clube carioca anunciou o acordo com o jogador, que irá seguir no elenco no próximo ano.

Multicampeão com o Manto, craque e Flamenguista. @filipeluis assinou renovação de contrato com o Mengão até Dezembro de 2023! A Nação terá ainda mais oportunidades de prestigiar a elegância e o talento do lateral no ano que vem! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/wxhyFBgBGc — Flamengo (@Flamengo) November 14, 2022

Filipe Luís havia afirmado que se não chegasse a um acordo com o Flamengo, iria encerrar sua carreira. O jogador, de 37 anos, defende o Rubro-Negro desde 2019 e assinou um novo vínculo até o final de 2023.

Em três temporadas e meia defendendo o Flamengo, o lateral conquistou títulos importantes como duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois títulos do Carioca.