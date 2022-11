Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

14/11/2022

Rio - Em busca da renovação de contrato de Dorival Júnior, o Flamengo irá propor um aumento salarial ao treinador para ampliar seu vínculo com o clube carioca. O Rubro-Negro tenta avançar nas conversas para sacramentar o acordo ainda nesta semana. As informações são do portal "globoesporte.com".

Além de Dorival, o Flamengo irá propor um reajuste a toda comissão técnica do profissional. São eles os Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. As partes estão próximas de um acordo. Ainda falta chegar a um acerto sobre o período de contrato e sobre as cláusulas futuras.

Dorival, de 60 anos, chegou ao Flamengo no meio da temporada para sua terceira passagem pelo clube carioca. Ele conduziu a equipe aos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.