Torcedor Milton vibra com réplica da taça da Libertadores na festa do Flamengo - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/11/2022 12:49 | Atualizado 13/11/2022 14:42

Rio - O Rio de Janeiro veste vermelho e preto neste domingo. Repleta de rubro-negros, a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, recebe a festa do tricampeonato da Libertadores e do tetra da Copa do Brasil conquistados pelo Flamengo em 2022. Além dos jogadores e da torcida, o que não poderia faltar é presença a taça, nem que seja réplica. Milton fez questão de levar o objeto mais cobiçado da América do Sul para o evento.



"Como todo Flamenguista, essa paixão vem desde pequeno e estou feliz demais de estar vivendo isso. É a melhor época para o torcedor porque o Flamengo está conquistando títulos que eu nunca imanei ver. Chegar a três finais de Libertadores e vencer duas é algo difícil, e não sabemos quando isso acontecerá novamente. Então, a hora de vibrar é essa, eu trouxe a taça para isso", disse o torcedor Milton, junto da réplica do troféu.



Para Milton, o trabalho de Dorival Júnior está aprovado. Após viver uma má fase com português Paulo Sousa no início do ano, o Flamengo contratou o técnico em junho e conseguiu terminar o ano em alto nível. Milton acredita que mais conquistas virão no ano que vem.



"Sempre gostei do trabalho do Dorival Júnior, mesmo nas outras passagens pelo Flamengo. Eu acho que ele tem que renovar e continuar o trabalho. Também têm o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que vão voltar de lesão no ano que vem. Além do Gerson, que deve estar perto de retornar ao clube", opinou.



O torcedor Milton não é o único confiante pela volta do meia Gerson . Durante a festa, o atacante Gabigol fez um pedido ao ex-companheiro de time, que está atualmente no Olympique de Marselha: “Gerson, volta!”. O novo camisa 10 do Rubro-Negro também mandou um recado ao camisa 27: “Bruno Henrique, seremos felizes”.

* Estagiária sob a supervisão de Pedro Logato