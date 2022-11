Gerson - Divulgação / Olympique

Publicado 12/11/2022 14:00 | Atualizado 12/11/2022 14:01

Rio - Em busca de convencer o Olympique de Marselha a liberar Gerson, o Flamengo deverá oferecer gatilhos com metas para suavizar o valor pago de imediato pela contratação do meia, de 25 anos. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o desejo do Rubro-Negro é fracionar os 80% dos direitos econômicos dos franceses.

Quando negociou Gerson com os franceses no ano passado, o Flamengo manteve 20% dos direitos do jogador. Na operação, o Olympique de Marselha ainda não pagou 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 35,8 milhões) previstos no negócio. Com isso, o Rubro-Negro quer abater a dívida na negociação e ainda desembolsar 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 52,3 milhões) parcelados em quatro anos. O clube francês manteria 20% dos direitos e o Flamengo ficaria com 80%.

Porém, o Olympique de Marselha deseja receber pelo menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões), valor pago na contratação de Gerson em 2021. Com isso, o Flamengo tenta colocar gatilhos por metas que completariam os 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) restantes. As partes ainda discutem o acordo.

No Olympique, Gerson atuou em 61 partidas, assinalou 13 gols e deu sete assistências. Ele foi um dos destaques do clube francês na última temporada. Porém, com a mudança no comando técnico, o brasileiro perdeu espaço e ficou insatisfeito.

O meia, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Roma em 2016. Após defender o clube da capital italiana e a Fiorentina, Gerson foi comprado pelo Flamengo em 2019. No Rubro-Negro viveu seu melhor momento, sendo campeão da Libertadores, bicampeão do Brasileiro, entre outras conquistas. Foi negociado com o Olympique de Marselha no ano passado.