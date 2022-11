Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2022 13:30

Rio - Contratado pelo Flamengo em 2017, Diego Alves está encerrando sua passagem pelo clube carioca. O jogador chegou ao Rubro-Negro já consolidado com convocações para a seleção brasileira e prestígio europeu. Apesar disso, o goleiro afirma que quando parar de jogar será reconhecido como jogador do Flamengo.

"Não é mais como era na Espanha, o "para pênaltis". Sou o Diego Alves do Flamengo. Até porque, pênalti era uma característica a mais. Ninguém fica dez anos na Europa só pegando pênaltis", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Ao analisar sua relação com o clube carioca, Diego Alves afirmou que o Flamengo contém a "essência do futebol" e que é um clube realmente à parte.

"Joguei em Valência e lá também era um clube em período de transição e muita pressão. Os últimos foram difíceis e falei para minha esposa: "Preciso de um lugar mais tranquilo". E vim para o Flamengo (risos). É a essência do futebol, e o Flamengo é o que une tudo: a paixão, a emoção, a razão... O que você imaginar é o Flamengo! É uma loucura. Você está no céu, no inferno, no céu de novo. Fui vaiado e aplaudido em menos de uma semana no Maracanã e entendo o torcedor. O Flamengo consegue unir toda a essência do futebol", disse.

Com 37 anos, Diego Alves ainda não decidiu qual seu destino no ano que vem. Ele garante que irá avaliar no período de férias. Um novo clube ou a aposentadoria são as opções para o goleiro.

"Ainda não parei para pensar. Tenho algo em mente, mas quero tomar as decisões com tranquilidade. Vou curtir a família e ver o que tem para o futuro. Mas será tudo muito bem pensado e com muita tranquilidade", finalizou.