Gerson - Alexandre Vidal/Flamengo

GersonAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/11/2022 18:36

Rio - O volante Gerson segue sendo o sonho do Flamengo para 2023, mas a negociação não promete ser fácil. Em entrevista ao site "GE", o diretor executivo do do Rubro-Negro, Bruno Spindel, afirmou que o clube continua em negociações com o Olympique, mas que o desfecho positivo pelo retorno do volante é "extremamente difícil".

"Gerson é um desejo do Flamengo, do atleta, tem conversa com o Olympique, mas é uma negociação extremamente difícil. É uma transferência de um valor elevadíssimo, e o Gerson é um atleta de uma realidade importante no mercado europeu. É uma negociação muito difícil mesmo", afirmou Spindel.

Até o momento, o entrave para os clubes fecharem negócio é financeiro. O Olympique já aceitou liberar Gerson, que quer voltar ao Flamengo, mas desejam um valor próximo aos 20 milhões de euros pagos pelo jogador em 2021.

Na França, a imprensa já trata a volta de Gerson ao Flamengo como praticamente certa. A rádio francesa RMC afirmou que o jogador, inclusive, já se despediu de seus companheiros no Olympique.