Treino no Estadio George Capwell - 27-10-2022 - Filipe Luís - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/11/2022 18:00

Rio - Um dos principais líderes do elenco do Flamengo, Filipe Luís está perto de renovar seu contrato por mais uma temporada. O jogador, de 37 anos, no entanto, não deseja que a próxima temporada seja de despedida. Ele quer provar que ainda tem condições de merecer mais uma renovação de contrato aos dirigentes e aos torcedores do clube carioca.

"Não está decidido. Não renovei ainda, mas se eu renovar vou fazer de tudo para que o Flamengo novamente me ofereça uma renovação. Não quero jogar para ser o último ano. Quero jogar para vender muito caro a minha vaga para o Ayrton, se ele ficar também". afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O veterano também falou sobre o momento mais complicado que viveu no Flamengo durante o começo da temporada. Sob o comando de Paulo Sousa, o Rubro-Negro não viveu bons dias e alguns jogadores receberam críticas pesadas, entre eles: Filipe Luís.

"Em um momento me fez pensar: poxa, esses torcedores me que viram sendo campeão e acompanharam toda minha trajetória estão duvidando de mim, então não tem mais sentido eu estar aqui.

Muitos que tinham me elogiado antes me xingaram por causa desse negócio de panela", disse.