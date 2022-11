Marcos Braz falou sobre a maratona de jogos do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Marcos Braz falou sobre a maratona de jogos do FlamengoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 10/11/2022 17:48

Artur, atacante do Bragantino Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Rio - O Flamengo já definiu um de seus grandes alvos para reforçar o elenco em 2023. O Rubro-Negro deseja a contratação do atacante Artur, de 24 anos, um dos principais nomes do Red Bull Bragantino. A informação é do portal "UOL".

Apesar do interesse, o Flamengo terá que enfrentar um obstáculo pela contratação de Artur. O Bragantino quer priorizar o exterior para negociar o jogador, como é de costume com seus jovens jogadores. A Red Bull também cogita mantê-lo em seu projeto com uma transferência para o Leipzig, da Alemanha, clube que também é patrocinado pela empresa.

Internamente, a diretoria do Flamengo enxerga Artur como um nome ideal para a posição de Marinho. O camisa 31, contratado no início deste ano, não conseguiu convencer com a camisa rubro-negra e o clube, inclusive, não descarta negociá-lo. Um dos mais entusiastas da possível contratação do jogador do Bragantino é o vice de futebol Marcos Braz.

Artur tem contrato com o Bragantino até o fim de 2024. Recentemente, o Massa Bruta recebeu de um time do Catar uma oferta de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 54 milhões), valor próximo à multa rescisória do jogador, mas acabou recusando.

Nos últimos anos, Artur foi um dos principais jogadores do Bragantino. Na atual temporada, o atacante disputou 48 jogos, com 10 gols marcados e nove assistências.