Gabigol, artilheiro e um dos maiores ídolos da história do FlamengoRodrigo Buendia / AFP

Publicado 10/11/2022 15:07

A temporada do Flamengo chega ao fim neste fim de semana e, nas redes sociais, Gabigol fez questão de empolgar os rubro-negros com uma mensagem nas redes sociais. O atacante disse que só pensa na partida contra o Avaí, no sábado, e a festa dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, no domingo, no Centro do Rio de Janeiro.