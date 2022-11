Werton comemora primeiro gol marcado pelo time profissional do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/11/2022 23:48

O atacante Werton não escondeu a felicidade e a emoção ao falar sobre o primeiro gol marcado pelo time profissional do Flamengo. Após o empate com o Juventude em 2 a 2, nesta quarta-feira, o jogador fez questão de dedicar o gol à família e ressaltou que ama o Rubro-Negro desde pequeno.

"Agradecer a Deus, feliz demais pelo meu primeiro gol com a camisa do Flamengo. É o clube que eu amo desde pequenininho, sou Flamengo desde pequeno. Infelizmente, a gente não conseguiu sair com o resultado que queríamos, mas agora é levantar a cabeça e ouvir o que o professor vai falar. Esse gol vai para minha família, que lutou comigo desde criança. Abdicaram do sonho deles para seguir o meu sonho - naturalmente, se tornou o sonho deles também. Então, um beijo para minha família, esse gol vai para eles", disse Werton, à TV Globo, visivelmente emocionado.

Vale lembrar que o gol de Werton foi fundamental para o Flamengo não sair com a derrota do Alfredo Jaconi. O Rubro-Negro saiu na frente com Matheuzinho, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Werton entrou e balançou as redes do Juventude aos 44 minutos para garantir o empate.

Em tempo: agora, o Fla vira a chave para a última rodada do Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Avaí no Maracanã.