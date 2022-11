Gerson - Daniel Castelo Branco

Publicado 09/11/2022 15:24

Rio - Gerson não esconde sua vontade de voltar a vestir a camisa do Flamengo. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Sevilla-ESP manifestou interesse em contratar o jogador, que se negou a abrir negociações para priorizar um retorno ao Rubro-Negro.

O nome de Gerson foi indicado ao Sevilla por Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele no Olympique de Marselha. O volante foi um dos destaques da equipe francesa quando o argentino estava no comando e ajudou o time a se classificar para a Liga dos Campeões. No entanto, perdeu espaço após a saída de Sampaoli e a chegada de Igor Tudor. O Coringa não esconde sua insatisfação com o atual treinador.

O clima de otimismo é grande para um desfecho positivo na negociação entre Gerson e Flamengo. Segundo informações do "L'Equipe", principal jornal de esportes da França, o Olympique está inclinado a aceitar a proposta do Rubro-Negro e o volante, inclusive, já se despediu de seus companheiros na França.

No momento, o único entrave no negócio é a questão financeira. O clube francês deseja receber algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões na cotação atual) para negociar Gerson. O valor é basicamente o mesmo que o Flamengo pediu para vendê-lo ao Olympique em 2021. O Rubro-Negro tenta negociar uma transferência com custo menor.

Gerson foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Roma em 2016. Após defender o clube da capital italiana e a Fiorentina, foi comprado pelo Flamengo em 2019. No Rubro-Negro, viveu seu melhor momento, sendo campeão da Libertadores, bicampeão do Brasileiro, entre outras conquistas. Foi negociado com o Olympique de Marselha em junho de 2021.