João Gomes recebeu um presente inusitado do influenciador SaulloReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2022 18:56

Rio - Um dos destaques do Flamengo nessa temporada, o volante João Gomes recebeu um presente inusitado do influenciador digital Saullo. Nesta semana, o streamer visitou a casa do jogador, e o presentou com um computador gamer. Em troca, recebeu uma camisa autografada do camisa 35 do Rubro-Negro. Veja:

"Eu to muito mais feliz que ele (Saullo). Gostei muito, agora adeus vida social. Jajá vou estar fazendo live junto com ele, e vou virar Youtuber também", disse João Gomes ao receber o presente.

João Gomes não é o primeiro jogador do atual elenco do Flamengo a entrar no mundo dos games. Além dele, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique costumam jogar e acompanhar os principais campeonatos de CS:GO. O camisa 27, inclusive, começou a fazer lives enquanto se recupera de uma lesão no joelho direito.

Com João Gomes entre os relacionados, o Flamengo enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira (09), às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.