Gerson - Alexandre Vida/Flamengo

GersonAlexandre Vida/Flamengo

Publicado 08/11/2022 13:58

Rio - Um dos grandes ídolos recentes do Flamengo, Gerson pode voltar ao clube em breve. De acordo com o site "GE", o Rubro-Negro tem conversas avançadas com o Olympique de Marselha para o retorno do volante. As partes discutem os valores da compra para finalizar o negócio.

O clima de otimismo por um desfecho positivo é grande. O Flamengo, inclusive, já pediu ao Olympique que Gerson não seja relacionado para o próximo jogo da equipe, contra o Monaco, no próximo domingo.

Marcos Braz e Bruno Spinde fizeram os primeiros contatos com o presidente do Olympique, Pablo Longoria, que se mostrou disposto a negociar Gerson. Os clubes buscam alternativas interessantes para viabilizar a negociação, que ainda precisa ser aprovada por investidores do clube francês.

Gerson foi um dos destaques da campanha que levou o Olympique à Champions League na última temporada. No entanto, o cenário mudou após a saída de Jorge Sampaoli e a chegada do treinador croata Igor Tudo, quando o volante passou a ser pouco utilizado. Recentemente, o pai de Gerson tornou pública a insatisfação. Apesar do clima ruim, o Flamengo fez questão de deixar claro aos franceses que não quer se aproveitar do atrito entre jogador e treinador.



O Flamengo negociou Gerson com o Olympique de Marselha em julho de 2021. Na época, os franceses pagaram cerca de 25 milhões de euros e o Rubro-Negro manteve 20% do volante. O valor aumentou por conta de metas atingidas pelo jogador, como previsto no contrato.