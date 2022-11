Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 08/11/2022 16:14

Kaio Jorge durante um treinamento da Juventus Reprodução/Instagram Kaio Jorge Rio - Sem mais nada brigar nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já começa a se planejar para a próxima temporada. De acordo com o portal italiano "Calciomercato", um dos nomes que está em pauta no Rubro-Negro para 2023 é o do atacante Kaio Jorge, ex-Santos e que atualmente pertence à Juventus.

Segundo o veículo, Kaio tem o desejo de retornar ao Brasil, o que pode pesar na negociação. O atacante acredita que estar jogando no país pode facilitar sua presença na seleção brasileira após a Copa do Mundo. Outros clubes sondaram a situação do jogador, mas o Flamengo seria o favorito.

Ainda de acordo com o veículo, a ideia do Flamengo é um empréstimo de dois anos, com uma cláusula que permitira à Juventus solicitar a volta do atacante a qualquer momento.

Kaio Jorge se recupera de uma lesão grave, sofrida em fevereiro deste ano. O atacante rompeu o tendão patelar do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Para contratá-lo junto ao Santos em agosto de 2021, a Juventus desembolsou três milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões, na cotação da época).