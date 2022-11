Ayrton Lucas fez tatuagem na perna direita das duas conquistas do Flamengo - Reprodução de Instagram

Ayrton Lucas fez tatuagem na perna direita das duas conquistas do FlamengoReprodução de Instagram

Publicado 08/11/2022 13:20

Em negociação para permanecer no Flamengo em 2023, Ayrton Lucas fez questão de marcar na pele as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. O lateral publicou no Instagram uma foto da tatuagem que fez na perna direita, com os dois troféus.

As conquistas foram as primeiras de Ayrton Lucas pelo Rubro-Negro. Além da arte, feita num estúdio na segunda-feira, ele também postou uma música de sucesso entre os torcedores.



Se quiser mais conquistas, o lateral terá de conseguir a permanência em 2023, já que está emprestado pelo Spartak Moscou até dezembro. O Flamengo quer a manutenção de Ayrton Lucas e tenta comprá-lo em definitivo.



Entretanto, o clube não está disposto a pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 46,6 milhões), estipulados em contrato. Se não conseguir negociar um valor inferior, a diretoria rubro-negra tentará estender o empréstimo.