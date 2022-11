Da esquerda para a direita: Luís Suárez, Arrascaeta e Sergio Rochet se apresentaram à seleção uruguaia nesta segunda-feira - Foto: Divulgação/Twitter @Uruguay

Publicado 07/11/2022 16:47

Nesta segunda, Arrascaeta, do Flamengo, se apresentou ao grupo de pré-convocados da seleção uruguaia para a Copa do Mundo do Catar. Ao lado dele nesta manhã, estavam o atacante Luís Suárez e o goleiro Sergio Rochet.

Arrascaeta, inclusive, só voltará a jogar pelo Flamengo em 2023. Como o Rubro-Negro já se sagrou campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e não tem mais chances de ganhar o Brasileirão, o foco passa a ser o Mundial do Catar. Ainda vale lembrar que ele sofre há dois meses com uma pubalgia e tem sido submetido a um controle de cargas e minutos no Fla.

Em tempo: o Uruguai está no Grupo H do Mundial, ao lado de Coreia do Sul, Gana e Portugal. A estreia da seleção na Copa acontece no dia 24 de novembro, às 10h (de Brasília), contra a Coreia do Sul no Education City Stadium.