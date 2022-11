Everton Ribeiro e Pedro disputarão Copa do Mundo pelo Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Everton Ribeiro e Pedro disputarão Copa do Mundo pelo BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/11/2022 13:24

Rio - Protagonista do futebol brasileiro nos últimos anos, o Flamengo voltou a ser peça importante para a seleção brasileira. Com a convocação de Everton Ribeiro e Pedro nesta segunda-feira para a Copa do Catar, o Rubro-Negro voltará a ter dois representantes no elenco do Brasil em uma disputa de Mundial após 24 anos.

A última vez que o Flamengo teve dois jogadores convocados para a Copa do Mundo foi em 1998. Na época, Zagallo chamou Zé Roberto, que naquele tempo ainda atuava como lateral-esquerdo, e Júnior Baiano. O zagueiro chegou a se transferir para o Palmeiras logo após o Mundial da França, mas foi convocado ainda como jogador do Rubro-Negro.

Além disso, a última convocação de um jogador do Flamengo para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira aconteceu em 2010. Na época, Dunga deu oportunidade para o meia Kleberson, que vinha tendo boas atuações com a camisa do Flamengo.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Suíça e Camarões completam o grupo da Seleção.