Filipe Luís ao lado de Juan - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís ao lado de JuanGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/11/2022 20:00

Rio - Um dos principais líderes do elenco do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís encaminhou sua renovação de contrato com o clube carioca. O veterano aceitou a proposta salarial do Rubro-Negro, que conta com uma redução, e deverá assinar o novo vínculo na próxima semana. As informações são do Paparazzo Rubro-Negro.

Filipe Luís deverá ser o único jogador da chamada "Geração 1985" a continuar no Flamengo. Recentemente, Diego Ribas anunciou que irá encerrar sua carreira no fim da temporada e Diego Alves não deverá ter seu contrato renovado. O novo contrato será até o fim de 2023.

A lateral esquerda, inclusive, é considerada uma das posições que preocupam os dirigentes do Flamengo. Além de Filipe Luís, o clube conta com Ayrton Lucas, que também se destacou em 2022, porém, seu contrato de empréstimo com o Dínamo de Moscou, da Rússia, está chegando ao fim. O Rubro-Negro tem interesse na permanência do jogador, de 25 anos.