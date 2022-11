Everton Ribeiro, do Flamengo, está aproveitando o tempo livre com a prática do Beach Tennis - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Um dos destaques do título da Libertadores do Flamengo em 2022, Everton Ribeiro está estreitando sua relação com outro esporte. Junto de sua esposa, o meia está praticando o Beach Tennis, que cresce cada vez mais no Brasil entre amadores e atletas.



Aos 33 anos, Everton Ribeiro encara a prática da nova modalidade como uma forma de bem-estar e de manter o ritmo. O meia, que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023, descarta os planos de aposentadoria dos gramados tão cedo.



"Ainda tenho bons anos de futebol. E ano que vem quero buscar mais títulos pelo Flamengo", disse o meia, que relembrou de sua participação na jogada do gol que garantiu o tricampeonato do Rubro-Negro na Libertadores.



"É uma jogada que sempre treinamos, com tabelas rápidas, livres, e fechar o Gabigol perto do gol porque ali ele sabe o que faz. E, com isso, conquistamos mais uma Libertadores", completou.





Everton Ribeiro participou do evento Heroe's Day Expecience, na zona sul do Rio de Janeiro, neste fim de semana, ao lado do ex-atacante Rafael Moura, que ocupa a 432ª posição no ranking mundial de Beach Tennis . O meia contou sobre sua experiência com a modalidade e destacou que conheceu o novo esporte através da sua esposa, que é praticante.

"Conheci o Beach Tennis através da minha esposa, que começou a praticar. Jogo uma vez na semana porque os treinos e as partidas do Flamengo são puxados. Mas quando tenho uma semana tranquila, aproveito um pouco mais e está me fazendo muito bem", afirmou.

