Diego cometeu pênalti que garantiu a vitória do Coritiba sobre o Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/11/2022 18:00

Com time reserva, o Flamengo teve uma atuação pouco inspirada e foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0, neste domingo (6), no Couto Pereira, pela 36ª rodada do Brasileirão. Já em clima de férias, o Rubro-Negro pouco ameaçou o time paranaense e foi superado com gol de pênalti de Alef Manga, marcado com o auxílio do árbitro de vídeo, na etapa final.

Com o resultado, o Flamengo perdeu a terceira colocação para o Fluminense e caiu para o quinto lugar - sendo ultrapassado também pelo Corinthians. O Rubro-Negro, agora em quinto, tem 61 pontos. O atual campeão da Copa do Brasil e Libertadores volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 21h30, contra o Juventude, fora de casa.

O JOGO

Em clima de férias e com time reserva, o Flamengo teve uma atuação sem brilho no Couto Pereira. O Rubro-Negro teve o controle da posse de bola no primeiro tempo, com quase 70%, mas pouco levava perigo. Dos pés de Marinho, o Fla teve as melhores chances na partida, mas não foi o suficiente.

Já o Coritiba, que jogava por um erro do Flamengo, também pouco levou perigo ao goleiro Hugo Souza. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Coxa cresceu e ensaiou uma pressão, mas o zero permaneceu no placar até o intervalo.

Na etapa final, o jogo ficou mais animado nos primeiros minutos. Aos 12 minutos, Diego derrubou Régis na área e o árbitro marcou pênalti após consultar o lance no vídeo. Alef Manga converteu a cobrança e marcou o único gol da partida.

Na reta final da partida, o Flamengo fez uma pressão no Coritiba, mas não criou nenhuma chance clara. O jogo ficou amarrado e os ânimos ficaram exaltados, mas nada tirou os três pontos do Coxa, que permanece na Série A por mais um ano.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 0 Flamengo - 36ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 06/11/2022, às 16h

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castan e Rafael Santos; Trindade, Galarza (Fabrício), Bruno Gomes (Willian Farias) e Robinho (Régis); Alef Manga (Egídio) e Matheus Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira

Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego (Matheusão), Vidal (Pulgar) e Matheus França; Marinho e Everton (Matheus Gonçalves). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

Gols: Alef Manga, aos 12' do 2º tempo (1-0)

Cartões amarelos: Galarza, Matheus Cadorini, Léo Gamalho e Alef Manga (CFC); Matheuzinho, João Gomes e Marinho (FLA)