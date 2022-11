Flamengo foi derrotado para o Coritiba - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo foi derrotado para o CoritibaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/11/2022 18:30

Paraná - Após perder para o Corinthians, no Maracanã, a equipe alternativa do Flamengo voltou a se derrotada no Brasileiro. Ao fim da partida contra o Coritiba, no Couto Pereira, o zagueiro Fabrício Bruno elogiou a atuação da equipe e reclamou da condução da arbitragem, comandada por Raphael Claus.

"Acho que fizemos um grande jogo, boa parte a gente controlou. O pênalti achei duvidoso. A gente só queria jogar, mas o árbitro picotou muito o jogo. A partir dos 15 minutos, praticamente não teve jogo. Vamos continuar trabalhando, fizemos uma grande temporada e queremos vencer os jogos que faltam para terminar esse ano excelente com vitórias", afirmou o zagueiro.

Com o resultado, o Flamengo perdeu a terceira colocação para o Fluminense e caiu para o quinto lugar - sendo ultrapassado também pelo Corinthians. O Rubro-Negro, agora em quinto, tem 61 pontos. O atual campeão da Copa do Brasil e Libertadores volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 21h30, contra o Juventude, fora de casa.