Vidal conquistou sua primeira Libertadores pelo Flamengo - Luis Acosta / AFP

Publicado 05/11/2022 16:30 | Atualizado 05/11/2022 16:50

Durante a comemoração da conquista do tricampeonato da Libertadores do Flamengo, o volante chileno Vidal aproveitou o momento de descontração para provocar o Real Madrid, possível adversário do rubro-negro numa eventual final de Mundial. Arturo afirmou que o Mais Querido iria 'comer o c* do Real Madrid' em espanhol.

Ídolo de longa data e embaixador do Real Madrid, o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos comentou sobre as declarações do volante chileno, que é seu amigo. O ex-jogador provocou Vidal, afirmando que ele já provocou o Real em ocasiões anteriores e sequer encostou na bola durante as partidas.

"Quantas e quantas vezes o Vidal, meu amigo, insinuou algumas palavras contra o Real Madrid, foi ao jogo, nem tocou na bola. Primeiro temos que pensar nas semifinais, então temos que parar com os cantos sobre o Real Madrid. Vidal está esperando por Madrid há muito tempo. Eu disse a ele: 'Calma, você está muito estressado com o Real Madrid, calma", afirmou Roberto ao "Canal do Benja".

Depois da provocação, Roberto Carlos aproveitou para falar elogiar o Flamengo e congratular o clube carioca pela conquista da Libertadores.

"O Flamengo mereceu e enfrentou um grande rival. Pela estrutura e pelo treinador, o Fla merece. O Mundial de Clubes é um torneio curto e é difícil analisar uma final se você ainda não venceu o seu rival (da semifinal)", encerrou.