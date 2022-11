Gabigol, artilheiro e um dos maiores ídolos da história do Flamengo - Rodrigo Buendia / AFP

Gabigol, artilheiro e um dos maiores ídolos da história do FlamengoRodrigo Buendia / AFP

Rio - O técnico Tite, da seleção brasileira, definirá na próxima segunda-feira (7) a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar. Há a expectativa por nomes do Flamengo, como Everton Ribeiro e Pedro, mas o comentarista Bruno Formiga, da "TNT Sports", defendeu a presença de Gabigol na convocação.

Gabriel Barbosa é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e se acostumou com decisões. O camisa nove marcou o gol do título da Libertadores sobre o Athletico-PR, em Guayaquil, no fim de outubro, e voltou a chamar atenção.

"Não dá para abrir mão de um cara que decide como ele decide. Ele gosta de decidir, tem tesão em decidir, psicopatia em decidir jogo e querer ser importante. Ele não sente pressão, são 18 jogos pela Seleção e 5 gols. Na hora do abafa, do desespero, mete o Gabigol, vai tentar para caramba e, se bobear, ainda encontra um gol", disse Bruno Formiga.

Na sequência, o comentarista comparou Gabriel com três atacantes do futebol europeu que também são cotados para a convocação e ainda defendeu a presença de outra referência do elenco rubro-negro na comissão técnica.

"O homem é de competição grande. Quem decide mais: Gabigol ou Matheus Cunha? Gabigol ou Martinelli? Gabigol ou Firmino? Não acho que ele vai, mas eu levaria e ainda levaria o Filipe Luís na comissão técnica."