Neymar - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Neymar Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 04/11/2022 15:50

Rio - A contratação de Neymar, atacante do PSG, é o sonho de muitos torcedores do Flamengo, ainda mais porque volta e meia, o jogador da seleção brasileira faz alguma menção ao Rubro-Negro nas redes sociais. No entanto, de acordo com o presidente Rodolfo Landim, a realidade é muito diferente. Em participação no podcast "Papo reto", o mandatário admitiu que o camisa 10 da Seleção está em uma outra realidade no momento.

"Rapaz, eu não sei quanto o Neymar ganha... Já ouvi um monte de coisas que ele ganha perto de 4 milhões de euros por mês... Vamos então considerar que ele ganha 4 milhões de euros por mês. O Neymar não vai querer vir para o Flamengo, porque o que eu vou poder oferecer para ele, dentro da limitação da capacidade de pagamento que o Flamengo tem... Ele vai ter proposta melhor lá fora", afirmou.

Na opinião de Landim, mesmo que Neymar opte por deixar o PSG em breve, o atacante terá mercados mais atrativos do ponto de vista financeiro do que retornar ao futebol brasileiro.

"E isso é natural. Esse é um mercado profissional, no qual existem clubes com orçamentos muito maiores do que o Flamengo, e que certamente vão estar interessados em um jogador excepcional como é o Neymar. Contar com o Neymar seria um sonho para qualquer clube do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Mas ele vai jogar lá fora, e vai ficar ainda durante algum tempo ainda jogando lá fora, simplesmente porque é um jogador excepcional", disse.