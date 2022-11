João Gomes resolveu se arriscar e virar goleiro no treino do Flamengo, nesta sexta - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 04/11/2022 14:48

Rio - Após conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo cumpre tabela no Campeonato Brasileiro antes de entrar de férias. O clima no dia a dia do clube já está mais descontraído, especialmente pelo bons resultados obtidos neste final de temporada. No treino desta sexta-feira (06), inclusive, o volante João Gomes resolveu se arriscar e virar goleiro. Confira:

PAREDÃO FEROZ!#VamosFlamengo #CRF



Os goleiros Hugo Souza e Matheus Cunha também resolveram se arriscar jogando fora de suas posições, e se tornaram jogadores de linha durante o treinamento comandado pelo técnico Dorival Júnior.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (06), para enfrentar o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.