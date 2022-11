Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/11/2022 22:15 | Atualizado 03/11/2022 22:19

Depois de reduzir o déficit no segundo trimestre de 2022, o Flamengo entrou no azul. As demonstrações financeiras do terceiro trimestre deste ano mostram que o clube fechou o mês de setembro com um superávit acumulado de R$ 129,2 milhões.

Vale lembrar que, no primeiro trimestre, o déficit acumulado era de R$ 63,6 milhões. A situação, contudo, estava conforme o esperado, uma vez que há menor entrada de receita neste período do ano - as principais competições do ano ainda não tinham começado. Já no segundo trimestre, o Fla teve lucro de R$ 43,9 milhões, e o déficit acumulado caiu para R$ 19,7 milhões. Como já dito no parágrafo anterior, agora, o Rubro-Negro já aparece no azul.

COMPRA E VENDA DE ATLETAS

No total, o Flamengo tem a pagar R$ 246,2 milhões por compra de jogadores. Desse total, R$ 172,9 milhões são referentes ao curto prazo (ou seja, até outubro de 2023). Já R$ 73,3 milhões no longo prazo (ou seja, de outubro 2023 em diante).

Em relação às vendas, o clube tem R$ 103,4 milhões a receber. Desse valor, R$ 72 milhões no curto prazo e R$ 31,4 milhões no longo prazo. Dessa forma, a diferença é de aproximadamente R$ 142,7 milhões contra o Fla. Nesse ponto, o clube explica o valor negativo e atenta para a necessidade de manter o ciclo de vendas ativo:

"Esse saldo a pagar aumentou em cerca de R$ 81,5 milhões em relação ao 2T2022, em especial, conforme já dito acima, por termos investido em nomes 'de peso' para reforço do elenco nesta 2ª janela de 2022, apesar da venda dos direitos econômicos de alguns jogadores. Neste ponto sempre reforçamos que é necessário manter o ciclo de vendas ativo, aproveitando as oportunidades do mercado, dado que existem ainda valores de compras de jogadores a liquidar em 2022 e 2023 e que preferencialmente precisam ser adimplidos com recursos das operações do clube, especialmente num momento em que os financiamentos se tornaram mais caros no mercado, em função das crises nacional e internacional que vêm impactando a todos", diz a nota do clube.

CONCLUSÃO

Em outro ponto da nota do balanço, o Rubro-Negro reitera acreditar que pode cumprir o orçamento previsto e superar mais uma vez a barreira de R$ 1 bilhão em faturamento bruto.

"No momento da publicação desse relatório, já podemos celebrar as importantes conquistas da Copa do Brasil pela 4ª vez e da Copa Libertadores da América pela 3ª vez, e assim podemos prever que o resultado do Clube no ano será superavitário, mantendo-se em patamares registrados em 2021 ou acima", diz um trecho da nota do Flamengo.