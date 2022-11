Agustín Rossi está na mira do Flamengo - AFP

Publicado 03/11/2022 20:02

Rio - Em preparação para a temporada 2022, o Flamengo começa a observar o mercado em busca de uma oportunidade. Um nome que interessa ao clube é o goleiro Augustín Rossi, do Boca Juniors. Desejo antigo, o arqueiro tem tudo para deixar a equipe argentina e pode chegar de graça ao Rubro-Negro para a próxima temporada.

O LANCE! apurou que, apesar de ter procurado o jogador no início da temporada, antes da contratação de Santos, o interesse permanece. O Flamengo deve perder Diego Alves para a próxima temporada, e Hugo Souza chegou a receber sondagens da equipes da Europa.

Para muitos, no entanto, Rossi chegaria para brigar por posição com Santos. O goleiro é visto como um dos melhores da América do Sul no setor e foi um dos destaques do Boca Juniors na Libertadores deste ano.

RENOVAÇÃO COM O BOCA



Apesar do interesse do Flamengo, o L! também confirmou que o Boca apresentou nova proposta de renovação com o atleta nesta semana. O contrato teria valorização salarial pedida pelo staff de Rossi e iria até junho de 2023, mas ainda não houve resposta.



A relação entre clube e jogador foi conturbada nos últimos tempos, já que clube e representantes do arqueiro não conseguiram se entender. A torcida xeneize tem muito carinho pelo goleiro e, por isso, Riquelme, presidente do Boca, voltou a se aproximar pela renovação.