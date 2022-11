Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/11/2022 09:30 | Atualizado 03/11/2022 09:31

Rio - No primeiro jogo após o título da Libertadores, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 no Maracanã. A equipe carioca entrou em campo com o seu time alternativo. Ao fim da partida, Dorival Júnior falou do planejamento para os três jogos que faltam no Brasileiro e descartou antecipar as férias do elenco.

"É um assunto delicado porque são muitas alternâncias. Os possíveis convocados, quando retornarão das seleções? Um em cada data. Depois temos uma parada para Natal e Ano Novo. Já estamos esboçando com todos os departamentos do clube, já estamos tentando programar várias situações para que tenhamos a melhor delas. Tudo isso está sendo amadurecido. Antecipar férias não convém, ainda temos objetivos no campeonato, tanto é que o time entrou para ganhar hoje, tentando o gol a todo momento". disse.

Dorival também falou sobre Rodinei, que recebeu gritos de "fica", dos torcedores que compareceram ao confronto. Sem abordar o futuro do lateral, o treinador exaltou o seu momento no Flamengo.

"Sobre o Rodinei, acho que ele se recuperou muito bem, a prova disso é que é um jogador selecionável, isso é uma vitória para ele. Fico muito feliz porque é um jogador muito interessante para o ambiente, para o clube e para o vestiário, além da capacidade que tem. Acho que não estaria no Flamengo por seis anos se não tivesse algo que pode entregar. Felizmente jogando a maioria das partidas em alto nível, isso foi uma vitória que ele encontrou na carreira a partir do momento que se concentrou e botou na cabeça que queria evoluir, melhorar, progredir. Acho que vem acontecendo fruto de muito trabalho dele", afirmou.