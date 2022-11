Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/11/2022 22:00 | Atualizado 02/11/2022 22:01

Rio - Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Rodinei está de saída do Flamengo. E de acordo com informações do site argentino TyC Sports, o lateral-direito teria interesse de jogar no River Plate. O brasileiro já teria feito inclusive uma pedida para defender o clube de Buenos Aires.

O jogador, de 30 anos, pretende assinar um contrato de 1.5 milhões de dólares (R$ 7,7 milhões de reais na cotação atual). No entanto, segundo o site, o River entende que a posição não é prioridade para reforçar o elenco. Os representantes do jogador ofereceram o atleta para a equipe do país vizinho e agora aguardam a resposta.

Além do River, outros clubes que foram ventilados como possíveis destinos de Rodinei foram o Atlético-MG e o Grêmio. Antes de chegar ao clube carioca, Rodinei teve passagens pelo Avaí, Corinthians e Ponte Preta. Ele foi contratado pelo Flamengo em 2016, alternou altos e baixos e acabou emprestado ao Inter na temporada de 2020.

Com a chegada de Dorival Júnior, Rodinei passou a viver seu melhor momento no Flamengo. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 42 jogos e deu seis assistências. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim do ano.