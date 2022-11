Post feito pelo perfil pessoal de Ângela Machado - Reprodução

Publicado 01/11/2022 19:20 | Atualizado 01/11/2022 19:35

Ângela Machado, mulher do presidente Rodolfo Landim, e que ocupa o cargo de Diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, usou sua conta no Instagram para fazer um post de teor xenofóbico após o resultado das eleições presidenciais.

A publicação, feita na segunda-feira (31), faz alusão à vitória avassaladora do candidato Luiz Inácio Lula da Silva na Região Nordeste, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro conquistou mais votos na Sudeste. Ângela é apoiadora declarada de Bolsonaro e fez campanha por sua reeleição nas redes sociais.

"Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora (sic) trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", afirmou em post.

O mesmo texto publicado por Ângela foi utilizado por outros eleitores bolsonaristas nas redes sociais em posts marcados pela indignação da derrota de Jair Bolsonaro. Após repercussão, ela fechou seu perfil apenas para seguidores.