Tite divulgará, na próxima segunda, a lista com os 26 nomes que disputarão a Copa do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/11/2022 19:16

Rio - Mais dois jogadores do Flamengo estão na lista dos pré-convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo. Além de Santos, Filipe Luís, Éverton Ribeiro, Gabigol e Pedro, o lateral-direito Rodinei e o volante João Gomes também estão na pré-lista da seleção brasileira. A informação é do jornalista Cahê Mota, do "GE".

Rodinei e João Gomes estão na lista dos pré-convocados para a Copa do Catar Arquivo pessoal

A lista dos pré-convocados foi enviada pela CBF para a Fifa no último dia 21. Ao todo, 55 nomes foram enviados pela confederação. Destes, 26 estarão na lista final. Os demais poderão aparecer como suplentes, em caso de lesão de algum jogador antes da estreia do Brasil no Mundial.

A convocação oficial para a Copa do Mundo do Catar será realizada na próxima segunda-feira (07), às 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.