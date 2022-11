Dorival Júnior comentou sobre a situação de seu contrato com o Flamengo - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 01/11/2022 12:32

Rio - Dorival Júnior foi peça fundamental para a mudança de rumo do Flamengo no segundo semestre. Em entrevista ao "Bem, Amigos!", o treinador relembrou o momento conturbado em que chegou ao clube e falou sobre a volta por cima de alguns jogadores.



"É difícil fazer uma avaliação. Até porque era uma equipe que eu conhecia a maioria dos jogadores. Alguns tinham jogado comigo no Santos, vários no próprio Flamengo, Filipe Luís no Figueirense, Santos e Léo Pereira no Athletico. Enfim, era uma equipe que eu tinha noção do que poderia entregar. Era um momento complicado, difícil, de incerteza grande e insegurança. Ninguém servia ou prestava para a equipe naquele momento. Um exemplo é que o Filipe Luís estava sendo contestado e hoje ele figura numa possível convocação para a Seleção", afirmou Dorival.



"Concordo que tivemos uma participação importante e transfiro isso para toda a comissão e estafe do Flamengo. De lá pra cá não tivemos mais ninguém com lesão muscular com exceção da última partida, isso nos deu sustentação. As duas equipes que jogaram, cada uma com o seu padrão, responderam muito bem. Tomamos decisões importantes, decididas com diretoria e estafe, para que pudéssemos direcionar as competições. Mas acredito que nossas decisões foram acertadas para chegar forte nos momentos decisivos das duas taças", completou.



Com Dorival à beira do campo, o Flamengo terá nesta quarta-feira seu primeiro encontro com o torcedor após a conquista da Libertadores. O Rubro-Negro encara o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão.