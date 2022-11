Dorival Júnior é campeão da Libertadores com o Flamengo - AFP

Dorival Júnior é campeão da Libertadores com o FlamengoAFP

Publicado 01/11/2022 09:26

Rio - Convidado do "Bem, Amigos!" na noite da última segunda-feira, Dorival Júnior manifestou seu desejo de permanecer no Flamengo em 2023. Questionado sobre a renovação de seu contrato, o treinador se mostrou empolgado em dar continuidade no trabalho, mas ressaltou que ainda não existe nada certo.



"O principal seria uma continuidade. Acho que muita coisa pode ser feita dentro do clube. É um clube que nos dá toda e qualquer oportunidade de preparação em todos os aspectos para os atletas. Quem chega no Flamengo só tem que preocupar em jogar bola. A comissão pode trabalhar e executar aquilo que acha conveniente. E, não, ainda não renovei", afirmou Dorival.



Em alta com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, Dorival é um dos favoritos para assumir o lugar de Tite no comando da seleção brasileira. No entanto, o treinador preferiu despistar ao ser questionado sobre o assunto.



"Seleção é muito relativo. Primeiro temos que torcer por um bom trabalho do Tite. Primeiro a gente tem que acreditar no título e depois ver o Tite resolver sua situação e talvez até continuar. Ele é um dos grandes treinadores do futebol mundial. Presidente Landim só me procurou para falar de Libertadores e Copa do Brasil. Deste ano (risos)", disse o treinador.



Com Dorival à beira do campo, o Flamengo terá nesta quarta-feira seu primeiro encontro com o torcedor após a conquista da Libertadores. O Rubro-Negro encara o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão.