Jogadores do Flamengo comemoram mais uma conquistaRodrigo Buendia / AFP

Publicado 31/10/2022 17:05

O ídolo do Flamengo Júnior disse que a equipe rubro-negra é inferior coletivamente ao Palmeiras, durante o programa "Seleção SporTV" desta segunda-feira. Apesar de entender que individualmente o rubro-negro é melhor, ele acha que a equipe palmeirense consegue compensar enquanto time.



O assunto começou quando outro comentarista, PVC, disse que era indiscutível que o Flamengo é a equipe mais talentosa individualmente da América. Júnior concordou, mas ressaltou a coletividade do Palmeiras.



"Eu arriscaria dizer que o Palmeiras coletivamente é bem melhor do que o Flamengo, você vê o Palmeiras jogar da mesma forma em casa, fora de casa, não tem essa história", afirmou o "Maestro".



Flamengo e Palmeiras protagonizam uma disputa intensa por títulos no futebol brasileiro há alguns anos. De 2016 para cá, a equipe carioca venceu duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Brasileiros, enquanto a paulista conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil e está prestes a confirmar o terceiro Brasileiro.



O Flamengo conquistou a Libertadores contra o Athletico-PR no último sábado, enquanto o Palmeiras joga nesta quarta-feira contra o Fortaleza podendo assegurar o título antecipado do Brasileirão.