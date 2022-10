Mais uma vez, Gabigol marcou o gol do título do Flamengo na Libertadores - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 31/10/2022 13:04 | Atualizado 31/10/2022 13:25

Rio - Herói do Flamengo mais uma vez, Gabigol arrancou elogios até da Fifa por conta do gol do título do Flamengo na Libertadores, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último sábado, em Guayaquil. Nas redes sociais da Copa do Mundo, a entidade chamou o camisa 9 de "jogador de jogo grande".

"Três finais de Libertadores, quatro gols. Gabigol é jogador de jogo grande. Será que ele estará no elenco do Brasil para a Copa?", questionou o perfil.

Gabigol foi um dos protagonistas do Flamengo ao longo da temporada. Até o momento, foram 29 gols e cinco assistências em 62 jogos.