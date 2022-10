Pedro Henrique foi expulso após entrada dura em Ayrton Lucas - AFP

Pedro Henrique foi expulso após entrada dura em Ayrton LucasAFP

Publicado 31/10/2022 16:10

Rio - Pedro Henrique, do Athletico-PR, não escondeu seu abatimento após a expulsão na final da Libertadores, no último sábado, contra o Flamengo, em Guayaquil. Após a derrota na decisão, o atacante Pablo afirmou que o zagueiro chorou ao longo de todo segundo tempo.

"Ele tava chorando muito, chorou o segundo tempo inteiro. Na medalha, ele não foi lá, estava muito triste, abalado. Não acho que a culpa é dele, é de todo o conjunto", disse o atacante à TV Globo.

Em suas redes sociais, Pedro Henrique pediu desculpas aos jogadores e torcedores do Athletico-PR.

"Cheguei ao Athletico em 2019 e logo descobri que aqui seria diferente. Passei por muitas vitórias e aprendizados com meus companheiros, sempre juntos para o melhor do clube. Infelizmente o resultado dessa final foi longe do que queríamos, do que lutamos durante toda a temporada. Gostaria de pedir desculpas a todos os Athleticanos, ao elenco e comissão. Não está sendo um momento fácil, pois sonho com esse título dia e noite e sei que tínhamos totais condições de alcançar. Podem ter certeza que seguirei trabalhando forte para deixar 110% em campo, como sempre busquei fazer!", escreveu.

Pedro Henrique foi expulso da final após receber dois cartões amarelos. O primeiro veio após falta em Gabigol, enquanto o segundo, que resultou no vermelho, foi recebido aos 42 minutos do primeiro tempo, após entrada dura em Ayrton Lucas. Poucos minutos depois, Gabigol marcou o único gol da final, que deu o título ao Flamengo.