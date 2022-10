Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo na janela de transferências do meio do ano - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/10/2022 14:51

Rio - Uma das contratações do Flamengo na janela do meio do ano, o atacante Everton Cebolinha teve um começo complicado no Rubro-Negro, mas, com o passar do tempo, começou a recuperar o seu bom futebol. Após a conquista da Libertadores, o jogador comentou sobre a importância do título, e destacou o seu retorno ao futebol brasileiro "no clube certo".

"Muito merecido (o título da Libertadores). Falamos muito no vestiário de merecimento, que nós merecíamos esse título e trabalhamos para isso, para chegar aqui e fazer um grande jogo. Teve a expulsão (do Pedro Henrique), óbvio que condicionou o jogo de uma maneira diferente, mas creio que fizemos por merecer pela qualidade da nossa equipe e pelo trabalho que foi feito", destacou Cebolinha, antes de completar:

"Sim, é um grande momento individual. Eu voltei da Europa, voltei para o clube certo", finalizou o atacante.



Na decisão, Everton Cebolinha começou a partida no banco de reservas, e entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, na vaga de Gabigol. Nos últimos jogos, o atacante tem sido um dos principais nomes da equipe que costuma disputar as partidas do Brasileirão.

Everton Cebolinha, inclusive, deve ser relacionado para o confronto do Flamengo com o Corinthians, nesta quarta-feira (02), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.