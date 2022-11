Último treino aberto do Flamengo ocorreu em 2018, no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/10/2022 19:55

Rio - André Rizek, apresentador do "Seleção Sportv", deu uma sugestão a diretoria do Flamengo para esta reta final de temporada. Durante o programa desta segunda-feira, o jornalista pediu que o clube promova um treino aberto para os torcedores rubro-negros que, por conta da situação financeira, não puderam estar presentes no Maracanã nos grandes momentos do time na atual temporada. Segundo ele, a ação seria a "imagem do ano".



"O torcedor médio do Flamengo, que é a grande maioria, não condições de ir a Guayaquil assistir ao time ganhar uma Libertadores, não tem condições de irem ao Maracanã em dia de Copa do Brasil, porque é caro o ingresso. E realmente, lá (no estádio) só cabem 60 mil pessoas de uma torcida que é gigantesca. No valor dos ingressos, o Flamengo pratica uma lei de mercado (...) Só que nesse meio tempo, fica muita gente de fora, sem acesso ao time", disse Rizek, que completou logo em seguida:



"Minha sugestão é o que Flamengo, até o fim do ano, faça um treinamento aberto no Maracanã. Para as pessoas que amam o Flamengo, estão do lado do clube e não puderam estar presentes nestes momento de glórias, possam estar perto do time (...) Seria a imagem do ano", completou o jornalista.



A última vez que o Flamengo realizou um treino aberto para os seus torcedores foi no ano de 2018. Na ocasião, pouco mais de 45 mil rubro-negros acompanharam os trabalhos e incentivaram os jogadores antes do jogo contra o Independiente Santa Fé, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

ÚLTIMOS JOGOS DE 2022



Nesta reta final de temporada, o Flamengo tem mais quatro partidas a serem disputadas. O primeiro deles, é contra Corinthians, no Maracanã, amanhã às 21:30. A sequência ainda tem:



06/11 - Coritiba x Flamengo, às 16h no Couto Pereira;

09/11 - Juventude x Flamengo, às 21:30 no Alfredo Jaconi;

13/11 - Flamengo x Avaí, às 16h no Maracanã.