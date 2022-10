Detalhes dos próvaveis uniformes do Flamengo para 2023 - Divulgação/Footy Headlines

Publicado 31/10/2022 17:57

fotogaleria Rio - Após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, o Flamengo, agora, começa a entrar em ritmo de férias e se preparar para a próxima temporada, tanto dentro, quanto fora de campo. Nos bastidores, a Adidas já começa a se movimentar para fazer os novos uniformes do Rubro-Negro. Nesta segunda-feira (31), o portal Footy Headlines divulgou um esboço das prováveis novas camisas do clube da Gávea para 2023. Veja fotos:

Diferentemente deste ano, o novo uniforme principal do Flamengo terá listras mais grossas, incluindo nas mangas, relembrando um pouco da camisa da equipe em 2007. Já o segundo modelo será predominantemente branco, como de costume, mas com listras bem finas em um degradê nas cores do clube.

A previsão é de que os novos modelos sejam lançados em abril ou maio de 2023, no começo do Campeonato Brasileiro. Com isto, o Flamengo não deve jogar o Mundial de Clubes com o seus novos uniformes.