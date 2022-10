Gerson - Alexandre Vida/Flamengo

GersonAlexandre Vida/Flamengo

Publicado 31/10/2022 14:27

Ex-jogador do Flamengo, o meia Gerson comemorou o terceiro título de Libertadores do Rubro-Negro. Nas redes sociais, ele mandou uma mensagem para o clube. Confira abaixo:



"Parabéns, Flamengo, pela conquista do Tricampeonato da Libertadores. Vocês merecem muito", escreveu o jogador.

Vale lembrar que Gerson defendeu o Flamengo de 2019 a 2021. Pelo time da Gávea, ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Brasileiros e duas Supercopas do Brasil. Além disso, no total, ele disputou 109 jogos, marcou sete gols e distribuiu 11 assistências.

Em julho de 2021, ele foi oficializado como reforço do Olympique de Marselha. Na época, o clube francês desembolsou 25 milhões de euros para tirar o jogador do Flamengo - com bonificações, o valor pode chegar a 30 milhões de euros. Na atual temporada, Gerson começou como titular, mas perdeu espaço e tem sido reserva nos últimos jogos.