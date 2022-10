Casimiro Miguel elogiou muito o jogador do Flamengo - Reprodução

Publicado 31/10/2022 10:43

Na tradicional live diária na Twitch, Casimiro Miguel reagiu ao título do Flamengo na Libertadores. Durante os melhores momentos do jogo, o influenciador se rendeu a Éverton Ribeiro e pediu o meia na Copa do Mundo, no lugar de Philippe Coutinho.

"Éverton Ribeiro é absurdo. Ele tem que ir para a Copa do Mundo no lugar do Philippe Coutinho. Está jogando melhor há muito tempo. Copa é momento. E o Éverton Ribeiro, quando vai para a Seleção, joga bem", disse Casimiro.



Philippe Coutinho não faz grande início de temporada pelo Aston Villa e não fez gols ou deu assistências nas 13 partidas em que esteve em campo. Já Éverton Ribeiro cresceu sob o comando de Dorival Junior na reta final de ano pelo Flamengo.



Foi de Éverton Ribeiro o passe para Gabigol marcar o gol do título do Flamengo sobre o Athletico Paranaense. O meia de 33 anos já soma duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa e três Cariocas pelo Rubro-Negro.