Júnior Moraes, atacante do Corinthians, ao lado de torcedores do Flamengo - Reprodução

Publicado 30/10/2022 18:35

Rio - O atacante Júnior Santos, do Corinthians, se envolveu em uma polêmica no último sábado. O jogador posou para fotos ao lado de torcedores do Flamengo que comemoravam o título da Libertadores, conquistado com a vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Guayaquil, o que irritou os corintianos, que apontaram uma suposta torcida.

Neste domingo, Júnior Santos foi aos seus stories do Instagram para explicar o ocorrido. Segundo o atacante, ele foi a um restaurante jantar e assistir ao jogo do Corinthians contra o Goiás, quando foi abordado pelos rubro-negros.

"Vim para Santos com a minha família, que é meu local de votação. Fui jantar com a minha família em um restaurante e nesse restaurante assisti ao jogo do Corinthians. Nesse restaurante tinha torcedores do Corinthians e de outros clubes também, muitos pediram para tirar foto comigo. Eu tirei numa boa com todo mundo. Uma dessas fotos está girando na internet como se eu tivesse torcendo para o Flamengo, coisa que não é verdade", disse o jogador.

"Quero deixar bem claro aqui o meu respeito pelo clube que eu trabalho, que é o Corinthians. Então, quero ficar longe de polêmica e de qualquer outra confusão, porque não faz sentido. Tem sido um ano muito difícil para mim, um ano de recuperação, onde eu venho fazendo de tudo para poder voltar a jogar em alta performance. Então, quero deixar bem claro aqui que não tem nada a ver essa foto e que as pessoas não fiquem com ódio ou ira", completou.

Júnior Moraes não entra em campo pelo Corinthians desde o dia 17 de agosto. O atacante disputou apenas 17 jogos pelo Timão em 2022.