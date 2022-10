Atacante do Flamengo, Pedro recebeu o anel de melhor jogador da Libertadores de 2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/10/2022 16:05

Com a escolha de Pedro como o melhor jogador da Libertadores de 2022, o Flamengo agora possui em seu elenco os último quatro premiados nas últimas quatro edições. Além do atacante, Bruno Henrique, Gabigol e Marinho já receberam o anel especial para o escolhido.

Destaque do Rubro-Negro no título de 2019, Bruno Henrique foi o primeiro do atual elenco a receber o prêmio. Em 2020, foi a vez de Marinho, que naquela época jogava pelo Santos e foi vice-campeão.



Já Gabigol foi eleito o melhor jogador da Libertadores em 2021, mas não conseguiu o título, já que o Flamengo perdeu na prorrogação por 2 a 1 para o Palmeiras.

E Pedro completa a lista, após se firmar como titular com Dorival Júnior e marcar 12 gols nesta edição. Foi a primeira vez que um jogador chegou a essa marca no atual formato da Libertadores.