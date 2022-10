Jogadores do Flamengo sobrevoam o Rio ao lado de Bolsonaro após conquista da Libertadores - Reprodução

Jogadores do Flamengo sobrevoam o Rio ao lado de Bolsonaro após conquista da LibertadoresReprodução

Publicado 30/10/2022 13:07 | Atualizado 30/10/2022 13:10

Jair Bolsonaro e alguns jogadores do Flamengo estão sobrevoando o Rio de Janeiro de helicóptero.



Thiago Maia, Cebolinha, Marinho e Santos estão ao lado do presidente.



Reprodução



pic.twitter.com/evTg1yBoqk — Goleada Info (@goleada_info) October 30, 2022 Rio - Após desembarcarem no Aeroporto do Galeão, na manhã deste domingo, alguns campeões da Libertadores pelo Flamengo seguiram para um passeio de helicóptero ao lado de Jair Bolsonaro, que foi recepcionar o time rubro-negro. Thiago Maia, Cebolinha, Marinho, Diego Alves, Pedro e Santos sobrevoaram o Rio ao lado do presidente, que concorre à reeleição neste domingo.

Ao receber o time do Flamengo no Galeão, Bolsonaro posou para fotos com a taça da Libertadores. Após o encontro, ele seguiu para o Ninho do Urubu, onde almoçará com os campeões antes de seguir para Brasília, de onde acompanhará a apuração das eleições.

Apesar do pedido do Flamengo para que não houvesse recepção no aeroporto, um grupo de torcedores compareceu e fez festa, mesmo à distância , já que a delegação saiu por um local afastado do público. Eles tiveram que correr para ver os jogadores saindo, devido à mudança de local do desembarque.

Sem poder desfilar pelas ruas do Rio como em 2019, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral por causa da eleição de segundo turno, o Flamengo planeja fazer uma festa com seus torcedores em outro momento. ainda não foi divulgada a data, nem o local.